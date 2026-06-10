Страховые пенсии по старости начнут назначать без личных заявлений

Страховые пенсии по старости будут назначаться проактивно, без личного обращения граждан. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, его процитировал ТАСС .

Новое правило будет касаться в том числе досрочных пенсий для многодетных матерей и родителей детей с инвалидностью. Законопроект об автоматическом назначении выплат опубликовали на сайте проектов нормативных правовых актов.

«Предоставление заявления и других документов больше не потребуется», — подчеркнул Котяков.

По его словам, у Социального фонда уже есть информация о стаже, количестве пенсионных коэффициентов, числе детей и другие сведения.

Ранее экономист Игорь Балынин перечислил три способа получения пенсионных накоплений. Право на выплаты появляется у гражданина при достижении возраста выхода на пенсию, который действовал в 2018 году.