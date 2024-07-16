В России предложили запретить стричь газоны ранним утром

Депутаты от «Новых людей» внесли в Госдуму законопроект об ограничении шумных работ для управляющих компаний до восьми часов утра. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

Изменения хотят внести в 161-ю статью Жилищного кодекса. По словам депутатов, на управляющие компании не распространяются ограничения региональных законов «О соблюдении покоя граждан и тишины», поэтому они вывозят строительный мусор, стригут газоны и спиливают деревья в любое время, в том числе и рано утром.

«Из-за отсутствия указанного запрета граждане часто жалуются на сильный шум от газонокосилок и другие работы с раннего утра, в том числе и в выходные дни. В результате граждане вынуждены испытывать стресс из-за недосыпа», — отметили авторы законопроекта.

Они также добавили, что в некоторых регионах, например, в Санкт-Петербурге, такие предложения уже выдвинули местные законодательные органы.

Ранее депутат Госдумы от Подмосковья Сергей Колунов предложил переименовать управляющие компании в обслуживающие.