В Госдуме предложили переименовать управляющие компании

Депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов сообщил, что ему регулярно поступают предложения от избирателей переименовать управляющие компании в обслуживающие. Сам парламентарий поддержал эту идею. Свою позицию он обосновал в комментарии для 360.ru.

«В случае с названием „управляющие компании“ неясно, откуда оно взялось», — заметил Колунов.

По его словам, фактически такие компании поддерживают порядок в домах и обслуживают их, но не управляют ими.

«Вопрос с названием беспокоит и наших жителей — пишут мне с просьбой переименовать УК в ОК, управляющие в обслуживающие, и я полностью их в этом деле поддерживаю. Терминологией необходимо грамотно распоряжаться!», — заявил депутат.

Он сообщил, что направит предложение в Минстрой в ближайшее время.

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