Геннадий Онищенко призвал запретить продажу энергетиков

Эпидемиолог Геннадий Онищенко в разговоре с Life заявил, что энергетики — опасный продукт. Их употребление может вызывать зависимость, которая схожа с наркотической.

По мнению эксперта, энергетики опасны даже для тех, кто работает в экстремальных условиях. Например, для пожарных или сотрудников спецподразделений. Но и им лучше использовать природные стимуляторы. А для людей, которые испытывают зависимость от энергетиков, необходимо лечение у врача-нарколога.

Онищенко подчеркнул, что каждый организм индивидуален: зависимость может появиться как через длительное время, так и после нескольких приемов. По словам эпидемиолога, есть множество других способов поднять настроение и увеличить эффективность, сохранив здоровье.

Продажи энергетиков в России в первую декаду марта выросли на 6% по сравнению с прошлым годом. Запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним пока не повлиял на ситуацию.