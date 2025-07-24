В России предложили запретить открывать ПВЗ на первых этажах жилых домов

Пункты выдачи заказов и дарксторы предложили запретить размещать на первых этажах жилых домов. С такой идеей выступил сенатор Олег Голов в обращении к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, сообщили «Известия» .

От населения стали поступать многочисленные жалобы на шум, загрязнения и загруженность дворов, а также на угрозы безопасности, спровоцированные деятельностью торговых точек. Правовой вакуум позволяет компаниям обходить санитарные и жилищные нормы, считает Голов.

Он предложил на законодательном уровне закрепить запрет на размещение дарксторов и ПВЗ в многоквартирных жилых домах.

«Важно, чтобы при разработке нормативной базы были учтены интересы всех сторон и предусмотрен переходный период, который позволит бизнесу адаптироваться к новым требованиям без существенных потерь», — добавил Голов.

В пунктах выдачи заказов случается немало происшествий. Например, недавно в Ленинградской области задержали жителя Новосаратовки, который решил отстоять права потребителя с канцелярским ножом в руках.