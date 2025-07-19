Житель Ленобласти вооружился канцелярским ножом и отстоял права потребителя
Полиция задержала жителя Новосаратовки, угрожавшего ножом работнице ПВЗ
В Ленинградской области задержали жителя Новосаратовки, решившего отстоять права потребителя с канцелярским ножом в руках. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по региону.
В деревне Всеволожского района сотрудница пункта выдачи маркетплейса 18 июля сообщила, что неизвестный угрожал ей канцелярским ножом.
На место оперативно прибыл наряд полиции, но к тому моменту агрессивный посетитель успел скрыться. Спустя несколько часов силовики задержали подозреваемого, которым оказался 55-летний местный житель.
Правоохранители установили, что между ним и сотрудницей ПВЗ возник конфликт, после чего мужчина решил отстаивать потребительские права, вооружившись канцелярским ножом.
Задержанного привлекли по статье «Хулиганство», следователи решают вопрос об избрании меры пресечения и возбуждении уголовного дела.
Ранее пьяный мужчина в Щелкове напал с ножом на людей в супермаркете.