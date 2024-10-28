В России предложили запретить дискриминацию при найме женщин без детей

РИА «Новости»: в России хотят запретить не принимать на работу бездетных женщин

Законопроект, запрещающий работодателям отказывать в трудоустройстве женщинам из-за отсутствия у них детей, внесли на рассмотрение в Госдуму. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости».

Депутаты от ЛДПР предложили внести изменения в Трудовой кодекс РФ. Они напомнили, что трудовое законодательство запрещает дискриминацию по признаку пола.

Также для женщин предусмотрены дополнительные гарантии, создающие для них равные возможности в сфере труда. Например, установлен запрет отказывать в заключении трудового договора беременным женщинам.

В документе отметили, что на практике некоторые работодатели отказывают в трудоустройстве женщинам, у которых нет детей. Это связано с опасениями, что вскоре она уйдет в декрет и им придется снова искать сотрудника.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее предложил поощрять некурящих сотрудников для борьбы с никотиновой зависимостью.