Некурящих россиян предложили премировать на работе

Для борьбы с никотиновой зависимостью стоит поощрять некурящих сотрудников, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» депутат Госдумы Ярослав Нилов. Он объяснил, что штрафы и другие «репрессии» эффекта не имеют.

По мнению парламентария, уменьшать зарплату курящим работникам нельзя, а вот простимулировать тех, кто ведет здоровый образ жизни, можно. Депутат напомнил, что в Госдуме ранее уже предлагали поощрять таких сотрудников дополнительным выходным днем.

«Работодатель может премиями регулировать этот вопрос, премировать тех, кто показывает лучший результат, в том числе курение может быть одним из основополагающих факторов. <…> Те, кто отвлекаются, если непрерывный рабочий процесс, позитива мало дает», — добавил Ярослав Нилов.

Ученые выяснили, что за последние 10 лет в России выросло число онкологических заболеваний. Курение может спровоцировать риск развития рака груди.