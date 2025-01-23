В России предложили замораживать счета причастных к диверсиям

В Госдуму внесли законопроект о блокировке средств причастных к диверсиям

Группа сенаторов и депутатов направила в Госдуму проект закона о заморозке средств причастных к диверсиям. Об этом в своем Telegram-канале сообщил соавтор документа Александр Шендерюк-Жидков.

Сенатор уточнил, что изменения предложили внести в статью о противодействии отмыванию доходов, которые были получены преступным путем, и финансированию терроризма.

В пояснительной записке, которая есть в распоряжении РИА «Новости», авторы законопроекта отметили, что предложение предусматривает блокировку денежных средств и прочего имущества физических лиц и организаций в случае их причастности к диверсиям. Это касается и денежной помощи.

В Шатуре ранее задержали пособника международной террористической организации, которая действует на территории Сирии. Он переводил боевикам деньги для покупки оружия, амуниции и транспортных средств.