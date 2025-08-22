В России предложили ввести собеседования перед свадьбой с мигрантами

Депутат ГД Яна Лантратова предложила ввести обязательные собеседования для россиян перед свадьбой с иностранцами. Обращение уже направили главе МВД России Владимиру Колокольцеву, документ оказался в распоряжении РИА «Новости» .

Мера призвана исключить возможность заключения фиктивных браков с целью получения иностранцами разрешения на временное проживание или гражданства России. Будущим супругам нужно будет предоставлять доказательства действительности отношений, включая общие фотографии, банковские выписки и другие подтверждения совместной жизни.

Уполномоченным органам могут дать право проверять место жительства пары, а также проводить опросы соседей, друзей и родственников, чтобы установить правдивость отношений.

Ранее ФСБ насторожил брак 60-летней пенсионерки из Волгограда с молодым приезжим из Узбекистана. По мнению следователей, мигрант женился, чтобы легально оставаться в стране.