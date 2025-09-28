В РЦП назвали частным мнением призыв уральского священника не запрещать аборты

Призыв екатеринбургского священника Михаила Попова не запрещать аборты является исключительно его личным мнением. Об этом заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в беседе с РИА «Новости».

«Позиция отца Михаила — это частное мнение, не имеющее отношения к позиции Церкви», — сказал он.

Он напомнил, что официальная позиция Русской православной церкви по теме абортов приравнивает аборт женщины без медицинских показаний к убийству независимо от срока беременности.

Ранее стало известно, что патриарх Кирилл предложил пустить священников на консультации перед абортом.