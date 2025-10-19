В России предложили ввести штрафы для водителей за прием некоторых лекарств

Список лекарств, за прием которых будут штрафовать водителей, может появиться в России. Об этом РИА «Новости» рассказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

В перечень могут войти препараты, затрудняющие концентрацию внимания. Например, снотворные и седативные средства. Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

«Согласно документу, перечень веществ, входящих в состав препаратов, ухудшающих внимание и реакцию, определит правительство России. В первую очередь, сюда могут войти именно те препараты, которые затрудняют концентрацию внимания человека», — заявил Леонов.

Для выписки штрафа нужно будет установить совокупность клинических признаков опьянения у водителя, возникших их-за приема лекарств.

В 2024 году Минздрав опубликовал список препаратов, прием которых несовместим с управление авто. Особенно опасными считаются анксиолитики (транквилизаторы) и корвалол с фенобарбиталом.