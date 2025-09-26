Врач Еделев напомнил об опасности феназепама и супрастина для водителей

Министерство здравоохранения РФ в 2024 году опубликовало перечень лекарств, прием которых несовместим с управлением транспортными средствами. Некоторые медикаменты могут негативно влиять на внимание, скорость реакций и координацию, увеличивая риск ДТП, сообщил врач Дмитрий Еделев в беседе с Общественной Службой Новостей .

По словам медика, особенно опасны для водителей анксиолитики (транквилизаторы), такие как феназепам, диазепам, лоразепам, алпразолам, золпидем и зопиклон, а также корвалол с фенобарбиталом. Однако афобазол, относящийся к анксиолитикам, не оказывает отрицательного влияния на состояние автомобилистов, добавил «Ридус».

Как пояснил специалист, также опасны антигистаминные препараты первого поколения: димедрол, супрастин, тавегил. Они вызывают сонливость и снижение концентрации внимания.

Антидепрессанты и нейролептики, такие как имипрамин и хлорпромазин, могут искажать внимание и вызывать заторможенность, предупредил врач.