В России предложили ввести штраф от 15 тысяч рублей за курение и пьянство в подъездах

В ГД предложили ужесточить наказание за курение и распитие алкоголя в подъездах

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к главе Минстроя Иреку Файзуллину с идеей увеличить штрафы за курение и употребление алкоголя в подъездах жилых домов. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

«Предлагаю увеличить штраф за курение и распитие спиртных напитков в подъездах жилых домов. Сейчас нарушители общественного порядка могут отделаться штрафом в 500–1500 рублей, но такие санкции не работают. Штраф нужно поднимать до 15 тысяч за первое нарушение, за повторное в течение года — от 30 тысяч рублей и вплоть до ареста», — заявил Миронов.

Управляющие компании должны нести ответственность за бездействие в решении проблем с курильщиками, на которых жалуются жильцы. Депутат предложил ввести для них штраф до 200 тысяч рублей за неспособность справиться с ситуацией.

«Наша цель — сделать законодательство реальным инструментом защиты комфортной и безопасной среды для всех жителей многоквартирных домов», — подчеркнул парламентарий.

От жителей разных регионов поступают жалобы на беспорядок в подъездах. Люди вынуждены терпеть табачный дым и окурки, а также шумных соседей, которые предпочитают пить не у себя дома, а прямо на лестничной площадке.

«Все это видят дети, а тут и конфликты, и драки, и ругань. А если кого поймают с бутылкой, то штрафуют всего на 500 рублей, а то и вовсе ограничиваются предупреждением. Пора принимать решительные меры!» — возмутился Миронов.

