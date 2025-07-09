В Госдуме призвали поднять штрафы за нелегальное трудоустройство мигрантов

Штрафы за незаконное привлечение на работу мигрантов следует увеличить. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Парламентарий внес в Госдуму законопроект о поправках в КоАП, согласно которым штрафы поднимутся до 70 тысяч рублей для граждан, до 350 тысяч — для должностных лиц и до двух миллионов рублей — для юридических лиц.

«Проблема следующая: для экономии на налогах многие работодатели предпочитают набирать на работу мигрантов нелегально. Штрафы за это относительно небольшие, и руководители компаний считают, что игра стоит свеч», — подчеркнул депутат.

По его словам, максимальная месячная зарплата иностранцам в начале 2024 года на стройке и производстве достигла 105 тысяч рублей, а к лету прошлого года — 105 тысяч рублей.

«В службах доставки мигранты могут получать еще больше. Там их зарплаты могут доходить до нескольких сотен тысяч рублей в месяц», — добавил Миронов.

Он обратил внимание, что даже с учетом штрафов руководитель, незаконно взявший на работу иностранца, может «сэкономить» миллионы на налогах.

Ранее депутат призвал выдворять мигрантов за мелкие хулиганства. Он отметил, что к таким правонарушениям относятся нецензурная брань, оскорбительное приставание к гражданам и повреждение чужого имущества.