Минцифры предложили разработать систему фиксации мелких правонарушений | 360°

Общество 15 мая 2024, 19:01 Минцифры предложили разработать систему фиксации мелких правонарушений «Известия»: россиян предложили штрафовать за мелкие нарушения с помощью камер Freepik

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Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и профильным ведомствам предложили разработать способы установления личности нарушителей правопорядка. Об этом «Известиям» сообщил источник, знакомый с итогами заседания комиссии Госсовета РФ по этой теме.

Идея заключается в том, чтобы гражданам, зарегистрированным в Единой биометрической системе, в случае совершения ими различных проступков, которые попали в поле зрения камер видеонаблюдения, выписывали штрафы.

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Речь идет о таких правонарушениях, как переход улицы, курение, распитие спиртных напитков, разведение костров и использование мангалов в неположенных местах и других.

Штрафы предполагают выписывать в полуавтоматическом режиме.

Ранее исполняющий обязанности главы Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство собирается полностью отменить роуминг между Белоруссией и Россией. Этот вопрос находится на стадии обсуждения.