В России предложили ввести ипотеку под 4% для ветеранов СВО

«Если человек год повоевал по контракту, ставка должна быть 4%, если больше двух лет — 2%. Все эти льготы нужно запускать. Ребятам важно знать, что государство думает о них, заботится, не оставит их самих и их семьи», — пояснил он в комментарии 360.ru.

Миронов добавил, что для обеспечения жилищных льгот в том числе можно использовать конфискованные активы.

«Мы предлагали использовать конфискованное имущество коррупционеров на нужды фронтовиков. У одних находят десятки квартир, у других — золотые слитки, автопарки, дворцы. Давайте хотя бы часть этих активов и средств от их продажи направлять на поддержку», — призвал депутат.

Ранее парламентарий предложил однократно списать кредиты участникам СВО.