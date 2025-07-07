В России предложили ввести гибкий график работы для многодетных

Для многодетных родителей следует устанавливать гибкий график работы, предусматривающий неполный рабочий день, неполную рабочую неделю и дистанционную работу. Об этом 360.ru заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Парламентарий внес законопроект о поправках в Трудовой кодекс на рассмотрение в Госдуму, соавтором инициативы стала председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

«Предлагаю установить гибкий график рабочего времени для многодетных родителей (усыновителей, опекунов, попечителей). Такая льгота должна предоставляться до тех пор, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет или 18 лет — ребенку-инвалиду», — отметил глава СРЗП.

Он подчеркнул, что из-за нежелания работодателей «входить в ситуацию» многодетные родители часто сталкиваются с трудностями на работе. Депутат добавил, что в случае необходимости работникам нужно давать возможность отлучиться, чтобы сходить с ребенком в поликлинику или забрать детей из школы. Сотрудник может отработать пропущенное время позже, объяснил он.

«Зачастую многодетные родители, преимущественно женщины, оставляют работу, переходят на низкооплачиваемые должности с приемлемым графиком», — добавил Миронов.

Ранее депутат предложил ввести поэтапное списание ипотечных кредитов за рождение детей. По его мнению эта мера станет хорошим стимулом для повышения рождаемости.