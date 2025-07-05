Миронов выступил за досрочное погашение ипотеки семьям за рождение трех детей

Ввести поэтапное списание ипотечных кредитов за рождение детей предложил спикер думской партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. В комментарии 360.ru он пояснил, что это станет одним из самых эффективных способов повышения рождаемости.

Депутат добавил, что такая программа действует в одном из районов Оренбургской области, где молодые пары получают беспроцентный заем на покупку квартиры, который постепенно списывается и полностью гасится при рождении третьего ребенка.

«В муниципалитете, где мы это воплощали, появилась целая улица новых построенных домов, где жили молодые многодетные семьи», — заявил Миронов.

Он добавил, что его фракция также выступила за развитие программы социального жилья для сдачи в аренду малообеспеченным россиянам по льготным ценам. При этом съемщики могут за счет оплаты аренды получить недвижимость в собственность.

В конце июня учитель физкультуры мытищинской школы приобрел квартиру по действующей в Московской области губернаторской программе «Социальная ипотека». Она предусматривает выделение 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса и компенсацию основного тела долга.