В России предложили возобновить «Бессмертный полк» в очном формате, но в другие даты | 360°

Общество 08 мая 2024, 09:57 В России предложили возобновить «Бессмертный полк» в очном формате, но в другие даты Лантратова призвала перенести шествие «Бессмертного полка» на июль или сентябрь РИА «Новости»

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Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила не отменять проведение акции «Бессмертный полк», приуроченной ко Дню Победы, а лишь перенести ее на более поздний срок. Она призвала зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева организовать шествие в июле или сентябре, сообщило РИА «Новости».

«Предлагается рассмотреть возможность проведения очного шествия „Бессмертного полка“ при условии его переноса на более позднюю дату», — заявила она.

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Депутат предложила на выбор две даты — 1 июля и 3 сентября. Лантратова напомнила, что в эти дни отметят День ветерана боевых действий, а также День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны.

Она заявила, что летом в разных городах России пройдет большое количество других массовых мероприятий, а значит, власти уверены в возможности обеспечить безопасность их проведения. Лантратова предложила не отказываться от очного формата «Бессмертного полка» и разрешить желающим присоединиться к нему с портретами героев спецоперации на Украине, а не только ветеранов Великой Отечественной войны.

В 2024 году шествие отменили ради безопасности. В прошлом году «Бессмертный полк» провели в нескольких форматах, в том числе онлайн.