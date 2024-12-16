В России предложили вернуть продуктовые карточки

Практику продуктовых социальных карт, которую планируют проводить в Калининградской области, можно распространить на всю Россию. Об этом глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил изданию «Абзац» .

По его словам, такая мера будет полезной для поддержки социально незащищенных категорий граждан. При этом люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, будут обеспечены минимальным количеством продуктов питания и товаров для жизни.

«Это добавит спокойствия, уверенности многодетным семьям, они будут увереннее себя чувствовать в условиях, когда цены довольно существенно растут на рынке», — сказал депутат.

Как отметил Аксаков, для того, чтобы инициатива заработала, государство должно субсидировать социальную помощь регионам и поставщикам продуктов питания.

«Главное, чтобы не было злоупотреблений, а то ушлые люди начнут сразу показывать, что их доход ниже МРОТ, такое бывает», — добавил депутат.

Он посетовал, что зачастую некоторые люди хитростью претендуют на льготы, хотя они достаточно обеспечены.

Ранее в Минэкономразвития России подтвердили, что ожидают инфляцию в 2025 году выше текущего прогноза. Корректировку прогноза министерство сделает весной следующего года.