В России предложили вернуть продуктовые карточки
Депутат Аксаков: продуктовые карточки позволят поддержать малоимущих
Практику продуктовых социальных карт, которую планируют проводить в Калининградской области, можно распространить на всю Россию. Об этом глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков заявил изданию «Абзац».
По его словам, такая мера будет полезной для поддержки социально незащищенных категорий граждан. При этом люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, будут обеспечены минимальным количеством продуктов питания и товаров для жизни.
«Это добавит спокойствия, уверенности многодетным семьям, они будут увереннее себя чувствовать в условиях, когда цены довольно существенно растут на рынке», — сказал депутат.
Как отметил Аксаков, для того, чтобы инициатива заработала, государство должно субсидировать социальную помощь регионам и поставщикам продуктов питания.
«Главное, чтобы не было злоупотреблений, а то ушлые люди начнут сразу показывать, что их доход ниже МРОТ, такое бывает», — добавил депутат.
Он посетовал, что зачастую некоторые люди хитростью претендуют на льготы, хотя они достаточно обеспечены.
Ранее в Минэкономразвития России подтвердили, что ожидают инфляцию в 2025 году выше текущего прогноза. Корректировку прогноза министерство сделает весной следующего года.