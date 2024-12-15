В Минэкономразвития подтвердили, что инфляция уже превышает прогноз

Решетников: прогноз инфляции на 2025 год необходимо пересмотреть

Минэкономразвития России ожидает инфляцию в 2025 году выше текущего прогноза. Корректировку прогноза министерство сделает весной следующего года. Об этом рассказал глава ведомства Максим Решетников, его слова привел «Интерфакс» .

Как отметил министр, на данный момент инфляция в стране складывается выше намеченной траектории. Поэтому корректировку точно будут проводить в марте–апреле 2025 года, когда министерство получит необходимую статистику для пересмотра прогноза.

Также Решетников рассказал, что высокая волатильность рубля порождается в первую очередь последним пакетом санкций, после которого пришлось заново настраивать механизмы поступления валюты. Также на скачках курса рубля сказалось погашение внешних долгов некоторых компаний.

Министр добавил, что из-за малых размеров валютного рынка, любые мало-мальски крупные сделки сразу же сказываются на курсе рубля.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что российская экономика преобразилась и демонстрирует структурные изменения. Он отметил, что рост экономики позитивно отражается на бюджетной системе.