В России предложили ужесточить наказание за возбуждение ненависти и вражды

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минюста об ужесточении наказания по статье за возбуждение ненависти или вражды по национальному либо социальному признаку. Об этом сообщил источник «Ведомостей» .

По мнению авторов поправки, виновных необходимо привлекать к уголовной ответственности даже за однократное совершение преступления. В настоящее время наказание применяется только в том случае, если гражданин ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

По словам заместителя председателя коллегии «Сулим и партнеры» Даниила Черных-Аипова, в большинстве случаев суды выносят решения о штрафах в размере от 300 до 500 тысяч рублей, однако иногда назначаются тюремные сроки от двух до пяти лет.

В 2024 году около половины всех административных дел по статье «Разжигание ненависти или вражды» были связаны с одобрением или пропагандой насилия в интернете. Об этом рассказал заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.

Ранее в России предложили внести поправки в статью 238 Уголовного кодекса, которые освобождают врачей от ответственности за оказание медицинской помощи. По мнению юриста Ильи Русяева, они открывают новую страницу в регулировании медицинской практики. Эта инициатива решает давнюю правовую проблему, связанную с тем, что медицинские услуги считаются потенциально опасными. Это открывает новые горизонты как для медицинского сообщества, так и для пациентов.



