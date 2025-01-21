В России предложили ужесточить наказание за возбуждение ненависти и вражды
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минюста об ужесточении наказания по статье за возбуждение ненависти или вражды по национальному либо социальному признаку. Об этом сообщил источник «Ведомостей».
По мнению авторов поправки, виновных необходимо привлекать к уголовной ответственности даже за однократное совершение преступления. В настоящее время наказание применяется только в том случае, если гражданин ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.
По словам заместителя председателя коллегии «Сулим и партнеры» Даниила Черных-Аипова, в большинстве случаев суды выносят решения о штрафах в размере от 300 до 500 тысяч рублей, однако иногда назначаются тюремные сроки от двух до пяти лет.
В 2024 году около половины всех административных дел по статье «Разжигание ненависти или вражды» были связаны с одобрением или пропагандой насилия в интернете. Об этом рассказал заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.
Ранее в России предложили внести поправки в статью 238 Уголовного кодекса, которые освобождают врачей от ответственности за оказание медицинской помощи. По мнению юриста Ильи Русяева, они открывают новую страницу в регулировании медицинской практики. Эта инициатива решает давнюю правовую проблему, связанную с тем, что медицинские услуги считаются потенциально опасными. Это открывает новые горизонты как для медицинского сообщества, так и для пациентов.