Юрист Русяев: поправки в статье 238 УК ведут к важным изменениям как для медицинского сообщества, так и для пациентов

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев рассказал RT , что поправки в статью 238 Уголовного кодекса, которые освобождают врачей от ответственности за оказание медицинской помощи, открывают новую страницу в регулировании медицинской практики.

По словам юриста, эта инициатива устраняет многолетнюю правовую коллизию, связанную с трактовкой медицинских услуг как потенциально небезопасных. Это приводит к важным изменениям как для медицинского сообщества, так и для пациентов.

Русяев привел пример ситуации до принятия закона. Хирург проводит сложную операцию, спасая жизнь пациента с тяжелой травмой. Несмотря на соблюдение всех протоколов, у пациента развиваются осложнения, которые приводят к летальному исходу. Ранее такие случаи могли квалифицироваться как оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

При этом законодательство продолжает защищать права пациентов. Медицинские учреждения остаются обязаны следовать профессиональным стандартам и протоколам.