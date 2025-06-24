В России предложили ужесточить меры против мигрантов

Представители партии «Новые люди» выступили с инициативой о наказании родителей-мигрантов, чьи дети не ходят в школу. Заместитель руководителя фракции Сардана Авксентьева направила запрос в МВД, документ есть в распоряжении 360.ru.

«Особую обеспокоенность вызывает ситуация, при которой количество не посещающих школу детей мигрантов достигает 50%», — отметила она.

По словам Авксентьевой, в Москве насчитывается более 80 тысяч детей мигрантов, при этом только 25 тысяч из них ходят в школу.

«Массовое непосещение школ детьми мигрантов приводит к формированию этнических анклавов и росту числа правонарушений среди несовершеннолетних», — резюмировала замруководителя фракции.

До этого мигрантов призвали нести ответственность за знание их детьми русского языка.