Мигрантов призвали нести ответственность за знание их детьми русского языка

Родители-мигранты обязаны заботиться о том, чтобы их дети знали русский язык.Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В апреле вступил в силу закон, разработанный в Калужской области, который запрещает зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Губернатор подчеркнул, что подготовка детей к школе родителями — это давняя традиция.

«Это должны делать все, кто к нам приезжает, если они хотят учиться в наших школах. Это происходит во всем мире… Это дело родителей, они обязаны об этом заботиться. Я считаю, что, если ребенок не знает русского языка и он не прошел эти тесты… родители должны нести ответственность», — сказал Шапша.

По его словам, мигранты должны сами оплачивать обучение своих детей русскому языку. Это, по мнению главы региона, не должно быть проблемой для российских налогоплательщиков.

Ранее стало известно, что треть иностранцев не может сдать экзамен по русскому языку с первой попытки. Примерно половина не могут успешно пройти тестирование и с последующих попыток.