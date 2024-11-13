В России предложили увеличить разрешенную скорость на трассах до 150 км/ч

Российские депутаты предложили увеличить разрешенную скорость на трассах до 150 километров в час. Об этом сообщил Shot .

По данным Telegram-канала, депутаты Госдумы Владислав Даванков и Антон Ткачев от партии «Новые люди» подготовили обращение к начальнику Главного управления ГИБДД МВД Михаилу Черникову.

Парламентарии попросили повысить разрешенную скорость до 150 километров в час на тех трассах, которые отвечают требованиям безопасности. Речь идет о таких автомагистралях как М11 «Нева» или М12 «Восток».

Авторы материала заверили, что от увеличения скоростных рамок будет польза. По их мнению, так сократятся пробки, время машин в пути и экономическое развитие регионов, связанных с современными трассами.

Также они обратили внимание, что когда на автомагистралях скорость увеличили с 110 до 130 километров в час, число аварий не выросло, потому что эти дороги — современные и безопасные.