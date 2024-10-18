Подмосковные спасатели напомнили о риске встречи кабанов на дорогах

В подмосковных лесах обитают различные животные, включая лосей, оленей и кабанов. Работники «Мособлпожспаса» напоминают, что осенью начинается брачный сезон у диких животных. У лосей гон подходит к концу, а у кабанов только начинается, и они могут представлять опасность для людей, особенно на дорогах, где пересекают трассы.

Начальник управления Александр Квашнев рассказал, что в зоне их ответственности обитает много кабанов, передвигающихся семьями. Встреча с ними может быть опасной, и спасатели рекомендуют соблюдать дистанцию и уступать дорогу.

Специалисты также предупреждают, что не стоит играть с детенышами кабанов, поскольку их родители могут напасть. Чтобы отпугнуть животных, можно издать громкие звуки, но важно не разозлить их. Также водителям стоит обращать внимание на дорожные знаки «Дикие животные» и снижать скорость на таких участках для предотвращения аварий.

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