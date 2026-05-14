В России предложили увеличить минимальное пособие на детей до полутора лет

Депутат Миронов призвал увеличить пособие на детей до полутора лет

Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал поднять минимальное пособие на детей до полутора лет до уровня регионального прожиточного минимума ребенка. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Лидер партии «Справедливая Россия» внесет законопроект на рассмотрение Госдумы 14 мая. Авторы инициативы предложили повысить выплаты для преодоления одного из главных экономических препятствий для рождения детей.

Миронов отметил, что сейчас минимальное ежемесячное пособие составляет 10,8 тысячи рублей. Если законопроект примут, выплаты поднимут до 15,4 тысячи — 47,9 тысячи рублей, а окончательная сумма будет зависеть от специфики конкретного региона.

Парламентарий уточнил, что инициатива поможет компенсировать затраты, возникающие во многих семьях с детьми.

