Госдума приняла законопроект о госфинансировании мультфильмов
Госдума приняла закон о полном госфинансировании отечественных мультфильмов для детей и подростков. Об этом сообщило РИА «Новости».
Если закон примут, направлять деньги на поддержку анимационных картин для детей и юношества будут в соответствии с утвержденными объемами финансирования и приоритетными темами.
Согласно документу, государство сможет оплачивать 100% сметной стоимости производства или проката мультфильма. В законодательстве уже предусматривается аналогичная норма для детских художественных фильмов. Законопроект разработали, чтобы закрыть пробел в отношении анимационных произведений.
