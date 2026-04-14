Госдума приняла законопроект о госфинансировании мультфильмов

Госдума приняла закон о полном госфинансировании отечественных мультфильмов для детей и подростков. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Если закон примут, направлять деньги на поддержку анимационных картин для детей и юношества будут в соответствии с утвержденными объемами финансирования и приоритетными темами.

Согласно документу, государство сможет оплачивать 100% сметной стоимости производства или проката мультфильма. В законодательстве уже предусматривается аналогичная норма для детских художественных фильмов. Законопроект разработали, чтобы закрыть пробел в отношении анимационных произведений.

Ранее киностудия «Военфильм» приступила к работе над двумя фильмами, главной темой которых станет проведение спецоперации. Создатели будут учитывать изменение обстановки.

Генеральный директор студии Игорь Угольников уточнил, что из-за сложности и динамичности темы работа потребует особого подхода.