В России предложили увеличить квоту на наем иностранцев

Минтруд предложил увеличить в 2025 году число квот для квалифицированных иностранных работников на 50%. Об этом сообщил РБК .

Сейчас такая потребность оценивается в 155,9 тысячи человек, но по предложению министерства она может увеличиться до 234,9 тысячи. Обосновывают это дефицитом кадров и импортным оборудованием, которое нуждается в профессионалах.

Речь идет о мигрантах, прибывающих в страну на основании визы для участия в конкретных проектах, уточнили в министерстве. При этом квоту для каждого региона утверждает межведомственная комиссия.

В августе группа депутатов во главе с Леонидом Слуцким предложила запретить низкоквалифицированным мигрантам без гражданства ввозить в Россию семьи. При этом профессионалов, прибывающих по квоте, это ограничение не коснется.