В России предложили установить ГОСТ на суши и роллы
«Известия»: депутат Диденко предложил ввести в России ГОСТ на суши
Глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко предложил ввести в России ГОСТ на суши и роллы. Об этом сообщили «Известия».
Свое предложение парламентарий направил главе Росстандарта Антону Шалаеву. По мнению Диденко, единая норма для этих популярных блюд японской кухни повысит их безопасность.
Также он отметил, что на суши и роллы сейчас распространяются требования и норма для общепита в целом, однако массовые отравления граждан свидетельствуют о необходимости пересмотреть такой подход.
Кроме того, депутат убежден, что гораздо важнее сейчас обеспечить прозрачность и высокие стандарты качества, а не усложнить деятельность рестораторов.
В октябре прошлого года жительница Керчи сообщила, что они с супругом отравились суши из доставки.
В июле того же года более 70 человек отравились японским блюдом в одном из кафе в Гусиноозерске в Бурятии.