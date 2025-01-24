В России предложили установить ГОСТ на суши и роллы

Глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко предложил ввести в России ГОСТ на суши и роллы. Об этом сообщили «Известия» .

Свое предложение парламентарий направил главе Росстандарта Антону Шалаеву. По мнению Диденко, единая норма для этих популярных блюд японской кухни повысит их безопасность.

Также он отметил, что на суши и роллы сейчас распространяются требования и норма для общепита в целом, однако массовые отравления граждан свидетельствуют о необходимости пересмотреть такой подход.

Кроме того, депутат убежден, что гораздо важнее сейчас обеспечить прозрачность и высокие стандарты качества, а не усложнить деятельность рестораторов.

В октябре прошлого года жительница Керчи сообщила, что они с супругом отравились суши из доставки.

В июле того же года более 70 человек отравились японским блюдом в одном из кафе в Гусиноозерске в Бурятии.