В России предложили сузить список разрешенных имен для детей

В России родителям нужно запретить давать детям неблагозвучные и неодушевленные имена ради охраны их интересов. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Сейчас по закону детей нельзя называть цифрами, символами и титулами. Рыбальченко напомнил, что Декларацией прав ребенка ООН закреплены права несовершеннолетних на имя и на благоприятные условия развития.

Председатель комиссии ОП отметил, что имена типа «Стол» и «Айфон» могут стать поводом для травли и насмешек со стороны сверстников. Предлагаемые ограничения на неблагозвучные имена направлены именно на интересы детей.

Рыбальченко предложил создать на портале «Госуслуг» перечень рекомендованных имен. У родителей будет время заранее изучить список и выбрать понравившийся вариант.

Если с именем ребенка определились вне списка, то его нужно будет зарегистрировать через МФЦ. Однако родителям придется объяснить свой выбор.

Ранее сообщалось о семье из Набережных Челнов, которые решили называть наследников в честь природы и России. Своим дочерям они дали имена Род-Природа-Родушка и Россия-Святоссия-Святороссия. Сын получил необычное имя — Мир-Святомир-Владимир.