В России предложили стимулировать рождаемость досрочным выходом на пенсию

Многодетным мамам следует упростить выход на досрочную пенсию. Об этом 360.ru заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Он предложил использовать досрочный выход на пенсию как мощный стимул для семей к рождению большего числа детей. По его словам, необходимо снизить для многодетных матерей требования по стажу и пенсионным баллам и начислять их больше за детей.

«Если наши поправки примут, то, например, маме пятерых детей не нужно будет работать для досрочной пенсии, стажа за детей ей хватит. И это правильно, потому что пенсионная система также должна поощрять многодетность», — уточнил парламентарий.

Ранее депутат Леонид Слуцкий призвал ввести пособия для оставшихся без работы беременных. По его мнению, сумма выплат должна составлять среднюю зарплату за последние 24 календарных месяца.

Автор инициативы уточнил, что нововведение не только материально поддержит будущих матерей, но и снизит риски ухудшения здоровья роженицы и ребенка из-за стресса.