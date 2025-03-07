В России предложили списывать ипотеку за рождение детей

Российским семьям, в которых появляется ребенок, необходимо списывать часть задолженности по ипотечному кредиту. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.

«Рождается первый ребенок, государство погашает 25% жилищного кредита, второй — еще 25%, третий-четвертый — ипотека полностью закрывается. По нашим оценкам, такая мера повысит рождаемость в полтора-три раза», — предположил он.

По мнению депутата, принятие этой инициативы поможет решить демографическую проблему в стране. В качестве доказательства результативности этой идеи Миронов рассказал об опыте внедрения соответствующей практики в одном из регионов России.

Лидер СРЗП поделился, что несколько лет назад член их партии занимал руководящую должность в одном из районов Оренбуржья и реализовал идею о списании части ипотечного кредита для молодых родителей. После введения этого предложения рождаемость в регионе увеличилась в три раза.

«Нам нужна такая мера на федеральном уровне. Мы сможем выбраться из демографической ямы», — заключил Миронов.

Ранее стало известно, что Министерство финансов и Министерство строительства России совместно с главным оператором государственных программ поддержки «Дом.РФ» должны до 25 марта проработать программу по расширению семейной ипотеки на семьи с одним ребенком до 18 лет.