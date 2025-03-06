Вопрос о расширении программы семейной ипотеки проработают до конца марта

Министерство финансов и Министерство строительства совместно с главным оператором государственных программ поддержки «Дом.РФ» должны до 25 марта проработать программу по расширению семейной ипотеки на семьи с одним ребенком до 18 лет. Как сообщил РБК , специалисты проанализируют результаты «эффекты от реализации данной меры» и подготовят конкретные предложения для правительства.

Официальный представитель вице-премьера Александра Новака подтвердил, что такое поручение было дано Минфину и Минстрою. В числе обсуждаемых вариантов — возобновление льгот по ипотеке для семей с одним ребенком.

По словам представителя Минфина, в настоящее время ведомство, выполняя поручение президента, рассматривает возможность расширения программы семейной ипотеки на вторичное жилье для определенных категорий граждан. Однако в министерстве не уточнили, идет ли речь о семьях с одним ребенком до 18 лет.

Ранее президент поручил правительству распространить действие семейной ипотеки со ставкой не более 6% на вторичное жилье в населенных пунктах, где есть дефицит в жилищном строительстве.

Риелтор Константин Апрелев отмечал, что предоставление льготной ипотеки за рождение детей может оказаться не самым удачным решением.

По мнению специалиста, более эффективным решением было бы расширить программу семейной ипотеки на вторичное жилье. Такой шаг позволил бы привлечь вдвое больше потенциальных заемщиков.