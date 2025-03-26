START и ВЦИОМ: 37% опрошенных россиян признались в изменах
Онлайн-кинотеатр START и Всероссийский центр изучения общественного мнения провели исследование на тему измен в отношениях. Результаты опубликовал «Сноб».
По данным аналитиков, с неверностью партнера сталкивались 42% опрошенных, а 37% сами изменяли второй половинке. До 34 лет чаще изменяют женщины, после 35 лет — мужчины.
Неверность стоит на втором месте среди причин разводов. Респонденты считают, что для женщин это более весомый повод для расторжения брака.
Из-за цифровизации появились виртуальные измены — онлайн-переписка и флирт без физического контакта. Женщины чаще мужчин относят такое общение к предательству (8% против 2%).
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