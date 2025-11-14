В России предложили создать реестр холостяков

В России в рамках мер для повышения рождаемости следует сформировать список холостяков. Об этом «Абзацу» заявил замглавы Союза православных хоругвеносцев Игорь Мирошниченко.

Он призвал составить реестр таким образом, чтобы меры не нанесли ущерб мужчинам.

«Надо повышать демографию. Все пути, ведущие к этому, вплоть до законов и реестров холостяков, должны оцениваться положительно. Это нужно приветствовать, если строгая фильтрация не нанесет ущерба и если это будет добровольно», — отметил общественник.

Мирошниченко также призвал в качестве дополнительных мер рассмотреть повышение выплат за каждого ребенка, жесткий запрет абортов, а также пропаганду семейных ценностей и необходимости венчания.

По его мнению, разработку и реализацию инициативы нужно доверить активистам из области семейного права.

Ранее в Госдуму внесли три законопроекта для совершенствования трудовых гарантий для женщин и семей с детьми. Инициативы разработали для создания более гибких условий труда и улучшению демографической ситуации.