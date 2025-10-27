В ГД рассмотрят проекты о трудовых гарантиях для женщин и семей с детьми

Депутаты Госдумы рассмотрят пакет из трех законопроектов, направленных на совершенствование трудовых гарантий для женщин и семей с детьми. Подробно об инициативе 360.ru рассказал председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Проекты направлены на защиту родителей от излишних испытательных сроков и ненормированного рабочего графика.

«Одно из предложений касается молодых родителей. И сегодня для женщины с маленьким ребенком до достижения им полутора лет установлен запрет на испытательный срок со стороны работодателя. Предлагается увеличить с полутора до трех лет», — отметил Нилов.

По законодательству, работодатель обязан установить неполное рабочее время в случае, если такая потребность есть у родителя с ребенком младше 14 лет.

«Предлагается увеличить до 16 — это возраст окончания школы», — сказал парламентарий.

Внесение поправок поспособствует усилению социальной защищенности семей с детьми и созданию более гибких условий труда, а также достижению стратегических целей в области демографии и семейной политики.

