В России предложили снизить брачный возраст до 16 лет

Депутат Иванов предложил снизить брачный возраст с 18 до 16 лет

Снижение брачного возраста с 18 до 16 лет поможет решить проблему подростковых беременностей в России. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов.

Он отметил, что снижение брачного возраста позволит молодым людям заключить брак на общих основаниях, избежав дополнительных бюрократических сложностей. Они смогут венчаться в церкви и создавать полноценные семьи для воспитания детей.

«Сегодня тысячи юных девочек становятся матерями, но при этом не могут официально создать семью, получить государственную поддержку и социальные гарантии. Это несправедливо и усугубляет их положение», — подчеркнул Иванов.

Депутат добавил, что ранние браки не просто формальность, но также вопрос демографического будущего России, ответственности и духовных ценностей. Государство должно помогать молодым людям создавать семью, а не мешать им. Подобные изменения приведут к росту демографии в стране.

По словам Иванова, в России следует создать условия, чтобы каждая беременность заканчивалась рождением ребенка, а молодые семьи получали поддержку, а не осуждение.

Ранее профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников рассказал, что средний возраст вступления в брак увеличивается с каждым десятилетием.