Профессор Синельников указал на увеличение количества одиноких мужчин в стране

Средний возраст вступления в брак постепенно растет каждое десятилетие. Для решения данной ситуации требуется активная поддержка населения в сфере жилищных вопросов. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников.

«Чем дольше откладывается создание семьи, тем выше вероятность, что она никогда не будет создана, особенно если речь идет о детях. С каждым десятилетием процент неженатых мужчин, например, в возрасте от 20 до 30 лет, увеличивается — через 10 лет этот показатель растет среди тех, кому от 30 до 40, и еще через десятилетие — среди 40-50-летних», — сказал он.

Решение сложившейся ситуации невозможно без целенаправленной государственной демографической политики, направленной на предоставление эффективной поддержки молодым семьям, особенно в вопросах жилья. Люди часто откладывают рождение детей и создание семьи из-за финансовых трудностей, связанных с приобретением или арендой квартиры, заключил спикер.