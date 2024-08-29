В России предложили сделать бесплатным питание для учеников средней школы

Проект о бесплатном горячем питании для учеников 5-9 классов внесут в Госдуму

Фото: Freepik

Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» внесут на рассмотрение в Госдуму законопроект о предоставлении бесплатного горячего питания для всех учеников с пятого по девятый классы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Авторы законопроекта, среди которых лидер партии Сергей Миронов, указали, что горячее питание очень важно для детей во время их нахождения в школе. Это является одним из главных условий поддержания здоровья и способности школьников к эффективному обучению.

«Учитывая длительность пребывания детей в школе и их чрезмерные нагрузки, необходимо обеспечить бесплатным полноценным горячим питанием независимо от доходов их семей», — отметили депутаты в предложении.

Ряд российских регионов в преддверии нового учебного года объявили о местной мере поддержке. В Москве многодетным семьям выделят по 13,2 тысячи рублей на ребенка, а в Санкт-Петербурге — по 10 тысяч рублей.

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