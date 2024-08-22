Юрист Русяев напомнил, что многодетным московским семьям полагается по 13,2 тысячи рублей к 1 сентября

О том, какие выплаты к школе могут получить родители в 2024 году, рассказал читателям Life управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев.

По его словам, в этом году на федеральном уровне не предусмотрены единовременные выплаты для подготовки детей к школе. Последний раз такая поддержка оказывалась в 2021 году из-за пандемии COVID-19, когда родители получали по 10 тысяч рублей на каждого школьника.

Однако это было временной мерой, которая не была продлена на следующие годы. Несмотря на отсутствие федеральной программы, во многих регионах России существуют местные меры поддержки для семей с детьми школьного возраста.

Характер и размеры помощи могут значительно варьироваться в зависимости от региона. В некоторых областях предусмотрены денежные выплаты, в других — компенсации за покупку школьной формы и канцелярских принадлежностей, а в некоторых случаях семьям предоставляются готовые наборы необходимых школьных материалов.

В частности, в Москве многодетные получат по 13,2 тысячи рублей на каждого учащегося в школе, а в Петербурге — по 10 тысяч рублей.