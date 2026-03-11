В России предложили развивать выездную регистрацию брака

В России стоит предлагать не новые льготы на свадьбы, а доступные площадки для выездной регистрации брака. Об этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала 360.ru.

Поводом для комментария стала идея председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, который предложил подумать о специальной федеральной программе поддержки свадеб. По его словам, все больше пар регистрируют брак в МФЦ, а в некоторых регионах после этого закрываются дворцы бракосочетаний.

Буцкая отметила, что в России сложилась тенденция: будущие супруги выбирают не загсы и не МФЦ, а совсем другие площадки. В пример она привела Москву, где уже появилось множество красивых точек для выездной регистрации.

«Поэтому здесь, если уж и говорить о каких-то мерах поддержки, то, скорее, именно об информационных», — сказала парламентарий.

По словам депутата, в столице такая услуга остается доступной: ее цена сопоставима с обычной госпошлиной за регистрацию брака. Она добавила, что регионам стоит тоже развивать альтернативные площадки, чтобы у пар появлялось больше возможностей для выбора локации.

«Мне кажется, надо развивать альтернативные точки для выездной регистрации брака, и тогда у нас будет больше желающих расписаться в красивом и, возможно, статусном, историческом, но в любом случае — знаковом месте», — заключила Буцкая.

Ранее россиянам рассказали, что оформить брак можно прямо в день обращения в загс, если для этого есть уважительные причины.