Россиянам рассказали, как пожениться в день обращения

Юрист Горская: заключить брак за один день можно по уважительной причине

Россияне могут оформить брак в день обращения в загс, если для этого есть уважительные причины. Об этом рассказала ТАСС доцент кафедры семейного и жилищного права МГЮА имени О. Е. Кутафина Екатерина Горская.

Обычно органы загс назначают регистрацию брака не раньше, чем через месяц после подачи заявления. Максимальный срок ожидания может составлять до года, особенно если молодожены ждут красивую дату. Однако закон допускает сокращение этого периода — вплоть до заключения брака в тот же день.

По словам юриста, такая возможность предусмотрена при особых обстоятельствах. Например, беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одного из будущих супругов, а также другие уважительные причины.

Горская отметила, что исчерпывающий перечень подобных случаев законом не установлен, поэтому каждую ситуацию рассматривают отдельно. При принятии решения загс оценивает не только сами основания, но и их подтверждение, а также текущую загруженность.

Сотрудники вправе запросить документы, подтверждающие необходимость ускоренной регистрации. Это может быть медицинская справка о беременности или состоянии здоровья, а также бумаги от работодателя или из воинской части, если речь идет о скорой длительной командировке.

Если государственный орган все же отказывает, а будущие супруги считают такое решение необоснованным, они могут его обжаловать. Для этого нужно получить письменный ответ с указанием причин, после чего обратиться в суд. Если суд сочтет отказ неправомерным, он может обязать загс принять заявление и зарегистрировать пару в сокращенные сроки.

