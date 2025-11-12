В России предложили разрешить работу на больничном с сохранением зарплаты

Новый законопроект, который позволит россиянам работать во время больничного с сохранением полного заработка при легких заболеваниях, внесли на рассмотрение в правительство России. Инициативу подготовил депутат Госдумы Ярослав Нилов, с документом ознакомилось РИА «Новости» .

Законопроект предлагает дополнить Трудовой кодекс новой статьей о временном адаптивном режиме труда. Это устранит существующий правовой пробел, когда работник признается либо полностью здоровым, либо полностью нетрудоспособным.

Действующее законодательство предусматривает лишь бинарный подход, что не соответствует современным реалиям.

Многие сотрудники при не тяжелых заболеваниях могут эффективно работать в облегченном режиме. Новый закон позволит работникам сохранять занятость и уровень доходов в периоды временного нарушения здоровья, а работодатели смогут минимизировать потери от отсутствия ключевых специалистов.

Режим будет применяться добровольно на основе заявления работника и при наличии медицинского заключения. За сотрудником сохранится средний заработок, а также право прервать режим и оформить обычный больничный.

Ранее Нилов подготовил законопроект об индексации заработных плат не реже одного раза в год и в размерах не ниже уровня инфляции за предыдущий год. Этот проект внесут на рассмотрение в Госдуму.