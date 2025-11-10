Работодателей захотели обязать индексировать зарплату ежегодно

В Госдуме рассмотрят проект об индексации зарплаты не реже одного раза в год

Законопроект об индексации заработных плат не реже одного раза в год и в размерах не ниже уровня инфляции за предыдущий год внесут на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

«Дополнить статью 134 Трудового кодекса РФ <…> после слов „локальными нормативными актами“ словами „не реже одного раза в год и в размере не ниже уровня инфляции за предыдущий год“», — говорится в документе.

В России все работодатели в коммерческой сфере деятельности обязаны проводить индексацию зарплаты, однако ее срок и периодичность законодательно не установлены.

По мнению Нилова, ведение данной нормы обеспечит работников более четким механизмом защиты трудовых прав и исключит произвольность сроков и частоты индексации зарплаты.

Ранее Нилов рассказал о запланированной индексации маткапитала с учетом фактической инфляции. Он отметил, что средства в бюджете на это уже предусмотрены.