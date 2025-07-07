В России предложили продлить выплату пособий детям из семей с низкими доходами

Депутат Нилов внес в ГД проект о выплатах нуждающимся семьям с детьми до 18 лет

Детям из семей с низкими доходами следует оказывать материальную поддержку до достижения 18 лет, соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Об этом 360.ru заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий подчеркнул, что правом на получение детских выплат на сегодняшний день пользуются более 10 миллионов семей. Пособия назначаются тем, кто соответствует критериям нуждаемости, и выплачиваются до того момента, как ребенок достигает 17-летнего возраста.

Нилов обратил внимание, что эту планку следует повысить до 18 лет, когда наступает совершеннолетие.

«Мы предполагаем, что было бы правильно уточнить возрастные критерии для того, чтобы большее количество наших семей, имеющих детей, имело возможность в случае нуждаемости ориентироваться и получать такое пособие», — подчеркнул депутат.

Ранее председатель СРЗП указал на необходимость ввести гибкий график работы для многодетных родителей. По его словам, многих женщины устраиваются на низкооплачиваемую работу, чтобы иметь возможность отвести детей в поликлинику или забрать их из садика.