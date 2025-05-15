В России предложили продлевать отпуск при уходе за больным ребенком

Депутаты Госдумы предложили разрешить продление отпуска при уходе за больным ребенком. Инициаторами стали родители, сообщил 360.ru глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Данные поправки внесли по просьбе родителей. В Трудовом кодексе отрегулированы случаи, когда заболевает работник, и отпуск продлевается. А в случае, если ребенок заболевает — этого в Трудовом кодексе не прописано. Чтобы работодатель понимал, какими нормами права руководствоваться, когда происходят такие жизненные ситуации, были предложены эти поправки», — объяснил парламентарий.

В своем Telegram-канале он напомнил, что планирование отпуска остается непростой задачей для семей с детьми, и сложности возникают, если ребенок заболел накануне или во время отдыха.

Ранее депутаты призвали предоставить дополнительный отпуск родственникам участников Великой Отечественной войны.