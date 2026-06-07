В России предложили поддерживать материнство без отказа от карьеры

Государство должно поддерживать женщин в стремлении к самореализации и не противопоставлять материнство карьере. Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ заявила первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким.

По словам депутата, в России важно формировать образ сильной и уверенной мамы, чтобы молодые женщины не воспринимали рождение детей как отказ от образования, профессии и личных целей. Ким подчеркнула, что государству следует поддерживать тех, кто хочет сначала получить образование, построить карьеру и добиться финансовой устойчивости.

«Сегодня мы не можем молодым девочкам предложить, что забудьте свою реализацию, сядьте дома и до 27 лет, как из пулемета, родите троих детей», — сказала она.

Ким также отметила, что современные женщины стали более прагматичными, поэтому призывы полностью отказаться от самореализации ради раннего материнства не соответствуют реальности.

«Обязательно нужно сделать так, чтобы в голове у этих молодых женщин можно было поженить и материнство, и карьеру», — добавила депутат.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила на полях ПМЭФ, что будущее есть только у многодетной нации. Она подчеркнула, что рождаемость зависит как от условий, так и от ценностей, а также призывала формировать позитивный образ многодетной семьи в медиа и общественном пространстве.